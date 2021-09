El nombre de pisos on s'exerceix la prostitució a l'Alt Empordà ha augmentat els darrers mesos, arran del tancament dels prostíbuls per la pandèmia. Des de la Fundació Apip-Acam, que dona suport a les dones, expliquen que quan van als habitatges no es les troben, ja que van canviant constantment. Això fa que sigui "complicat" saber quantes n'hi ha o fer el seguiment. La responsable del programa Dona d'Apip-Acam, Natàlia Massé, dona per fet que quan obrin els prostíbuls moltes d'elles hauran de tornar a la zona de la Jonquera i rodalies. Massé també destaca la feina que han fet conjuntament amb les administracions per facilitar l'accés als serveis socials d'aquestes dones, especialment perquè es puguin vacunar contra la covid-19.

Una de les ciutats que ha vist com s'incrementaven els pisos on s'exerceix la prostitució és Figueres. En concret, Apip-Acam té coneixement i contacte amb una trentena d'habitatges de la capital de l'Alt Empordà on hi ha dones que, en altres circumstàncies, estarien en un prostíbul. I és que la pandèmia i el conseqüent tancament de molts locals de la zona transfronterera ha fet que aquest negoci s'hagi traslladat en aquest tipus d'habitatge. En aquest sentit, la responsable del programa Dona d'Apip-Acam, Natàlia Massé, recorda que si això passa és perquè "hi continua havent-hi una demanda".

Massé assenyala que el problema és que en aquests habitatges on aquestes dones es veuen coaccionades o obligades a exercir hi ha "molta rotació". Això vol dir que moltes vegades no es troben amb les mateixes quan hi van a oferir-los assistència o a assessorar-les per accedir als Serveis Socials.

Precisament, l'accés a aquests serveis és una de les qüestions que més preocupen i en les que treballen tant Apip-Acam com l'administració. Massé reconeix que la pandèmia també ha servit perquè moltes dones tinguin la informació necessària per poder-se'n beneficiar. "Durant aquest 2021 hem aconseguit fer el pont necessari perquè moltes d'elles hagin estat ateses, en relació a l'any passat", ha explicat.

Més vacunades

Un dels efectes d'aquesta gestió entre entitats, Serveis Socials i de Salut i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha vist reflectit en la vacunació d'aquestes dones. De fet, la responsable d'Apip-Acam assenyala que moltes d'elles s'han pogut vacunar gràcies al treball i a la mediació per part de l'entitat i de l'administració.

Aquest era un dels fets que més preocupaven, ja que durant la pandèmia moltes d'aquestes dones es veien forçades a treballar, a risc de poder-se contagiar, ja que exercien sense mesures de seguretat. "S'ha pogut vacunar moltes dones i això ha estat molt important", ressalta Massé.

Aïllades i en situació vulnerable

El passat 23 de setembre es va commemorar el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones. En aquest sentit, Masse assenyala que cal tenir en compte "el context" en què es produeix l'explotació. "Habitualment es produeix a l'entorn de la prostitució i la pornografia, on les dones estan aïllades i en una situació molt vulnerable amb dificultats per accedir a altres recursos", lamenta Massé.

La responsable del programa Dones d'Apip-Acam explica que actualment hi ha menys dones que abans de la pandèmia a la zona transfronterera. Massé explica que moltes d'elles es troben en països com França o Alemanya i diu que un cop obrin de nou els prostíbuls "segurament" tornaran.

Un conveni amb Interior

El passat divendres 30 de juliol, La Fundació APIP-ACAM va signar un nou conveni amb el Departament d'Interior per establir un marc de col·laboració en l'àmbit de la prestació d'assistència i atenció integral a les víctimes de tràfic d'éssers humans. En aquest sentit, uns i altres es van comprometre a mantenir un contacte "directe i constant" per millorar la qualitat de les col·laboracions, agilitzar els contactes i perfeccionar els traspassos d'informació. A més, es va acordar programar reunions periòdiques per tractar el tema.

La Comissió Europea va presentar el passat abril una nova Estratègia de lluita contra el tràfic d'éssers humans (2021-2025), centrada en la prevenció del delicte, l'enjudiciament dels traficants i la protecció i apoderament de les víctimes. Entre 2017 i 2018, es van registrar més de 14.000 víctimes dins de la Unió Europea.