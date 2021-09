L’Ajuntament de Pont de Molins vol recuperar els orígens de la Cooperativa Ricardell. Situada a peu de l’NII va ser durant anys un referent del món vitivinícola. El govern municipal espera vendre una part de l’edifici on antigament s’embotellava el vi i hi havia la botiga de l’antic celler i el magatzem per tal que un nou celler hi recuperi l’activitat. «El nostre objectiu és vendre aquesta part de l’edifici a una cooperativa que está interessada, de manera que tornaríem una altra vegada a l’origen» explica l’alcalde de Pont de Molins, Josep Fuentes. La van posar en funcionament vuit viticultors i durant més de cent anys va funcionar com a cooperativa.

El celler es va fundar a principi del segle XIX i va arribar a tenir prop de 200 viticultors associats. Va estar en funcionament fins a 1984. En aquell moment, la cooperativa era l’única existent amb esperit interlocal. L’edifici industrial és obra de l’arquitecte Pelai Martínez (Figueres 1898-1978). El celler estava situat a la nau central. L’interior compta amb naus diàfanes. L’Ajuntament en vendria únicament una part i mantindria part de l’immoble per a altres usos.

La resta de l’edifici té suficient capacitat per a acollir diferents projectes d’ús per al municipi. Des de l’Ajuntament tenen sobre la taula diferents idees. Segons Fuentes, «les possibilitats són moltes». Un d’elles és l’obertura d’una escola de tennis taula, un esport que actualment ja es practica en aquest espai, o bé ubicar-hi pistes de pàdel. Els futurs usos s’esperen decidir més endavant.

L’antic edifici de la cooperativa agrícola Ricardell va passar a mans municipals després d’arribar a un acord amb la propietària de l’edificació, l’empresa Petrem, entitat amb qui es va pactar la cessió. L’empresa cedia l’edifici, s’encarregava de les obres d’urbanització de l’entorn i a canvi obtenia la requalificació d’uns terrenys propers. L’acord entre les dues parts es va poder fer efectiu una vegada completat el Planejament d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).

Aparcament de camions

L’alcalde ha explicat que «llavors es va requalificar, d’una banda, el solar de la cooperativa com a sòl d’equipament i, de l’altre, els 12.000 metres quadrats annexos com a sòl industrial». Petrem té autorització per fer una benzinera, però de moment ha fet un aparcament de camions amb un sortidor de benzina per als xofers que estaran a dins. L’empresa es fa càrrec de les obres per adequar l’entorn. «Consistirà en la urbanització de la zona, que es farà en dues fases, amb un carrer d’accés a la Cooperativa, que anirà asfaltat i la resta de la zona anirà cimentat». Segons l’alcalde, l’espai quedarà «molt ordenat i permetrà guanyar una important zona de serveis per al poble. Serà una urbanització acabada amb tots els seus sistemes».

Segons l’Ajuntament està previst que tota la zona estigui acabada el mes de novembre. Una vegada completades totes les obres i si es fa efectiva la venda de l’edifici es disposaria d’un celler, un espai municipal per a diferents usos i un entorn adequat amb un aparcament.

L’edifici de l’antiga cooperativa Ricardell està situat al peu mateix de l’N-II i es va construir en la primera dècada dels anys trenta del segle passat.

La nau central és l’antic celler, construït amb arcs d’obra de gran llum i una sola nau molt ample, inaugurada l’any 1936 gràcies a l’agrupament de vuit viticultors de diferents pobles del voltant. Actualment l’edifici és encara un dels millors exemples d’arquitectura industrial de l’Empordà. Els darrers anys la Cooperativa ha acollit la col·lecció privada de l’industrial Joan Cabañó formada per més de 350 peces, des de carros i motocicletes originals de l’època fins a maquinària industrial i agrícola diversa. «Ha ocupat un espai de la Cooperativa durant molt de temps però ara estem buscant altres usos per a l’edificació» destaca l’alcalde de Pont de Molins, Josep Fuentes.