Ahir al matí es va inaugurar a Roses el servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, un nou espai socioeducatiu i lúdic dirigit a potenciar la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició de coneixements d’infants d’entre 6 i 12 anys. L’espai destinat al centre, ubicat a la primera planta del Mercat Cobert de Roses, disposa d’una gran sala distribuïda amb les seccions i mobiliari necessaris per al desenvolupament de les diferents activitats.

El centre funciona fora de l’horari escolar i treballa el suport, l’estimulació i el desenvolupament de la personalitat dels nens i nenes participants. L’objectiu del centre és proporcionar atenció des d’una vessant socioeducativa, treballant de forma individualitzada, en grup, en xarxa i amb la comunitat, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo que fomentin hàbits i valors, així com totes les eines necessàries per al desenvolupament i integració social dels infants. L’equip de coordinació i gestió cel centre socioeducatiu està format per educadores i treballadores socials, una pedagoga i una monitora de lleure.