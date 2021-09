El Consell del Carnaval de Roses, integrat per l'Ajuntament i els representants de les colles del municipi, han acordat celebrar el Carnaval del 2022, "si situació sanitària ho permet" i adaptant-lo a les mesures que hi hagi vigents. La decisió s'ha pres aquest dimarts al vespre en una reunió, on s'ha acordat que es faci del 24 al 28 de febrer. El consistori i les colles van decidir anul•lar la celebració d'aquest 2021 per les restriccions de la pandèmia i ara ha decidit recuperar-la. Des de l'Ajuntament agraeixen a les colles la "valentia i la responsabilitat que assumeixen".