La Guàrdia Urbana de Figueres ha enxampat un home que vigilava un cultiu de marihuana que havia establert en un hort de la ciutat. L’arrestat és un home de 49 anys i veí de la ciutat, a qui han detingut per ser el presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.

Els agents el van enxampar aquest dijous en un hort del carrer Romans mentre custodiava un cultiu amb 60 plantes de marihuana, en un estat avançat de creixement. A la zona a més, hi van localitzar un assecador en el que hi havia 7,5 quilos de cabdells de marihuana. Per tot això, va acabar arrestat per un delicte contra la salut pública.

Per altra banda, la nit de dijous van arrestar un altre home per cometre una estrebada i robar una bossa de mà. L’arrestat és un home de 31 anys i resident de Figeures. A banda, els agents de la Guàrdia Urbana informen que van poder recuperar la bossa de mà i la documentació de la víctima del robatori violent amb una estrebada.