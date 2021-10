La Guàrdia Civil ha detingut dues persones de 55 i 56 anys de nacionalitat holandesa per portar armes de guerra i munició en una furgoneta a l'AP-7 al seu pas per la Jonquera (Alt Empordà). El vehicle circulava en direcció a França per l'autopista i la benemèrita el va aturar abans de travessar la frontera. Després d'identificar els conductors van comprovar que a dins de la furgoneta hi havia diverses armes de guerra i munició. La Guàrdia Civil va intervenir dos llançagranades Panzerfausts, un morter de 50 mm, una gran varietat de munició de morter, cartutxos de calibre de guerra, granades, un visor d'artilleria i diverses eines que es podrien fer servir per recarregar els projectils de morter.

L'equip GEDEX de la Guàrdia Civil de Barcelona, que són especialistes en la desactivació d'explosius, es van fer càrrec del material intervingut, per analitzar-lo i fer-ne el peritatge. Les dues persones identificades han quedat detingudes per un delicte de tràfic il·lícit d'armes. Les diligències i els detinguts ja els han posat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.