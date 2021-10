La plataforma contrària al parc eòlic marí al golf de Roses (Alt Empordà) ha rebut el suport d'una vintena d'ajuntaments gironins i ha recollit més de 20.000 signatures en contra del projecte. Membres de l'entitat s'han reunit amb el subdelegat de l'Estat, Albert Bramon, per reclamar-li que la transició energètica es faci des del territori. El portaveu de la plataforma, Jordi Ponjoan, subratlla que el projecte del parc Tramuntana és "una invasió" per part "d'una gran corporació" i diu que el seu impacte s'estendrà també a l'interior de l'Empordà. "La subestació que tindrà associada serà de dimensions colossals". Per això, des de l'entitat busquen ara el suport de més ajuntaments, i avancen que una vintena més també rebutjaran el projecte.

La reunió d'aquest matí, que s'ha fet a la Subdelegació, arriba després que l'entitat hagi presentat al·legacions als Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM). "Aquest document és el que dona la possibilitat que el macroparc pugui ser una realitat; ja se n'han començat a publicar una sèrie de modificacions, però volíem rebre'n informació de primera mà del subdelegat i traslladar-li la resposta del territori", ha concretat Ponjoan.

La plataforma opositora ha agraït a Albert Bramon "la predisposició" a rebre'ls, i ha aprofitat la trobada per fer-li arribar tots els suports que fins ara han recollit els opositors al parc eòlic. Són més de 20.000 signatures individuals i una vintena de mocions aprovades per ajuntaments gironins. La majoria, de la zona del litoral.

En concret, de l'Alt Empordà hi ha els ajuntaments de Roses, Viladamat, Vilanant, Cadaqués, Ventalló, Castelló d'Empúries, Figueres, Colera, Garrigàs i La Jonquera. Del Baix Empordà, els de Torroella de Montgrí (també, l'EMD de l'Estartit), Regencós, Begur, Pals, Ullà, Jafre i Parlavà. Completen el llistat els de Sant Jordi Desvalls (Gironès) i Maià de Montcal (Garrotxa).

Ponjoan ha explicat que, a més d'aquests, n'hi ha una altra vintena que en breu també aprovaran la moció per ple. Són ajuntaments més situats a l'interior. "Un macroparc com aquest necessita subestacions de grans dimensions, i la que ens tocarà a l'Empordà serà colossal", concreta el portaveu de l'entitat, recordant que l'energia dels aerogeneradors s'haurà d'evacuar amb una línia "com la MAT".

Un projecte "invasor"

Durant la reunió, els opositors al parc eòlic marí també han reclamat suport al subdelegat perquè la transició energètica es faci des del territori. "Estem en contra de macroinstal·lacions foranies invasores; la revolució verda s'ha de fer des de la ciutadania i les empreses del territori", ha subratllat Ponjoan. "Són elles, i no les grans corporacions, les que han de produir energia", ha afegit.

Jordi Ponjoan ha explicat que un projecte com el del parc Tramuntana seria "fabulós" en llocs com "el desert d'Atacama, el de Gobi o Sibèria". "Però allò que no es pot diferir de cap manera és tenir 200 quilòmetres quadrats de macroparc en una zona com l'Empordà, i a menys de 20 quilòmetres de la costa", ha subratllat. "És una agressió molt important al paisatge, i si es fa una instal·lació d'aquest tipus, l'Empordà no serà més el mateix", ha insistit.

El portaveu de la plataforma també ha dit que, durant la trobada, Albert Bramon els ha dit que seran "curosos" amb la tramitació dels POEM. Però que de moment, no s'ha pogut anar més enllà, perquè no hi ha un calendari marcat perquè l'Estat aprovi els plans. "D'aquí a finals d'any, però, nosaltres estarem preparats per a una possible aprovació del POEM, que donaria pas a tots els projectes que puguin venir", ha conclòs Jordi Ponjoan.