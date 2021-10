Els Bombers han donat per controlat aquest matí un incendi agrícola que crema des de la matinada a Espolla.

El foc de vegetació agrícola s'ha declarat a tocar de la carretera de Banyuls i hi treballen set dotacions.

Segons informen des del cos d'emergències, han rebut l'avís del foc poc després de dos quarts de cinc de la matinada i s'han desplaçat fins a la zona.

En arribar-hi s'han trobat que fora del poble, a tocar del carrer dels Pedrissos i de la carretera de Banyuls hi havia tres focus actius.

Cap a dos quarts de vuit del matí, han pogut donar el foc per controlat i aquest matí, quan faltaven 10 minuts per les onze, ja l'han controlat.

A lloc, aquest migdia encara hi havia set dotacions que treballen per acabar de sufocar els punts calents i així donar-lo per extingit.

De moment es desconeix la superfície de vegetació agrícola afectada.