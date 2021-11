Un incendi en una botiga d'Empuriabrava ha acabat amb una dona evacuada a l'hospital de Figueres,

El foc s'ha declarat cap a tres quarts d'onze del matí i els Bombers hi han derivat tres dotacions.

Un cop a lloc, han fet desallotjar la botiga i l'edifici del sector Sant Mori.

Posteriorment, han apagat el foc que ha generat molt de fum però que ha afectat només el quadre elèctric, segons informen des del cos d'emergències.

El SEM ha atès dues persones per inhalació de fum. Una d'elles, una treballadora de la botiga, és qui ha patit una intoxicació més important i per això, una ambulància l'ha evacuat a l'hospital de Figueres. L'altra persona ha estat donada d'alta in situ.

En el servei també hi ha treballat la Policia Local de Castelló d'Empúries.