El Centre Excursionista Empordanès (CEE) col·laborarà en el projecte europeu Florapyr Advance per detectar plantes invasores al Pirineu. Es tracta d'una proposta que ha fet l'Institut Botànic de Barcelona al CEE per tal que facin el treball de camp en tota la zona hi ha entre el Cap de Creus i l'Alta Garrotxa. Per participar-hi, els socis del centre només hauran de descarregar-se una aplicació al mòbil. Cada vegada que facin una sortida hauran de fotografiar les plantes que es troben i determinar la seva ubicació. Posteriorment, els investigadors determinaran si són espècies invasores o autòctones.

L'Institut Botànic de Barcelona fa gairebé deu anys que participa en projectes europeus per estudiar la flora dels Pirineus. Ara, s'ha engegat el projecte Florapyr Advance que té com a objectiu combatre la vulnerabilitat de la flora autòctona del Pirineu. Les espècies que hi habiten són molt riques en endemismes, però a la vegada són molt sensibles als augments de temperatura. El projecte, que té un especial interès per la participació ciutadana, s'ha obert ara al Centre d'Excursionistes Empordanès. Des de l'institut barceloní han proposat als socis de l'entitat que participin en el projecte fotografiant aquelles plantes que es troben cada vegada que fan una sortida.

Qualsevol soci o persona que segueix l'activitat del CEE podrà col·laborar en el projecte descarregant-se una de les dues aplicacions recomanades: iNaturalist o Pl@ntNet. A través d'aquestes dues apps, els membres del centre hauran de fotografiar totes les plantes que vegin i registrar també la ubicació d'on les han trobat. La idea és que cataloguin el màxim nombre de plantes que hi ha entre el Cap de Creus i l'Alta Garrotxa. Aquestes imatges es penjaran en el núvol i posteriorment els investigadors de l'Institut Botànic de Barcelona les analitzaran. A través de les fotos podran saber quin és l'estat de cada espècie, com afecta el canvi climàtic i també si la planta és autòctona o invasora. Amb totes aquestes dades, es podrà actualitzar l'Atles de Flora dels Pirineus i també crear nous protocols de control de plantes al·lòctones. També es podrà dibuixar un mapa de distribució de les espècies invasores al llarg del Pirineu. L'objectiu és compilar una llista de totes les plantes invasores que hi ha als Pirineus i fixar els patrons d'invasió biològica que han seguit.