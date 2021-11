L’Ajuntament de Bàscara ha alertat que han patit en el darrer mes un allau de robatoris, en alguns casos intents, a cases, edificis públics i a vehicles. Els darrers han estat a l’Ajuntament ,on haurien estat sorpresos, i van fugir i a l’església. També han robat eines i materials almenys en quatre vehicles de veïns de la població.

«En un mes que jo sàpiga hi ha hagut com a mínim set robatoris que jo sàpiga», diu l’alcalde, Narcís Saurina que remarca la poca presència policial per la falta de vehicles dels Mossos d’Esquadra. «Com els podem dir que vinguin si no tenen prou vehicles», diu Saurina.

L’alcalde relata l’intent de robatori a l’Ajuntament que es va produir dijous de la setmana passada. Els lladres creu que van fugir just quan ell entrava a l’Ajuntament a primera hora del matí quan encara era fosc.

Entren pel pati de l’edifici

«Jo crec que no sabien ni on anaven, devien veure una casa sense llum i van entrar», diu Saurina. Ho van fer pel pati que dona a la carretera nacional. Van accedir aquest espai exterior d’on van arrancar un telèfon antic d’una cabina.

Després van agafar unes peces de ferro per fer palanca en una finestra de doble vidre que s’havia canviat recentment. Van poder entrar a l’interior amb dificultats, explica l’alcalde, però creu que hauria estat just quan ell arribava a primera hora del matí perquè l’alarma havia detectat moviment. En el moment d’entrar va apagar l’alarma i no es va adonar que havien accedit al pati ni que estava arrancat el telèfon. Va ser una estona més tard quan un veí es va adonar del robatori del telefòn.

En accedir a aquesta part del recinte es van trobar la finestra rebentada, els vidres a terra i uns guants que haurien utilitzat per no deixar empremptes sobre uns bancs. Els lladres no es van poder emportar res i només van causar les destrosses que estimen en 1100 euros aproximadament.

Robatori a l’església

El darrer dels robatoris va ser ahir al matí quan es van trobar que havien rebentat quatre portes de l’església parroquial. La principal, la de dins que permet l’accés al recinte i la que va al cor, diu l’alcalde que ahir al matí va acompanyar als Mossos a l’edifici.

En el darrer mes l’alcalde ha explicat que també s’han produit robatoris a diversos vehicles, tots de persones que per l’ofici que realitzen porten eines a l’interior. Els lladres han rebentat els vidres del cotxe i s’han endut aquest material. Narcís Saurina posa de manifest que en aquests quatre casos es tracta de robatoris a plena llum del dia.

A banda de robatoris, també a cases, els veïns han alertat de la presència de persones sospitoses que volten amb cotxes pels carrers i urbanitzacions, ha explicat l’alcalde.