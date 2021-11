L’estació d’autobusos de Figueres presentauna imatge degradada, amb portes en mal estat, lavabos «tercemundistes» i és un focus sovint de conflictes per baralles i actes incívics. Aquesta és, almenys, la imatge que els grups polítics asseguren que dona aquest equipament al centre de la ciutat. Per això des de l’equip de govern (ERC, PSC, Guanyem, Canviem) fa més d’un any que intenten que la Generalitat, que és qui té competències, prengui alguna mesura. Des de Junts per Figueres van demanar al darrer ple que es revisi la concessió.

«La porta d’entrada és de tres fulles de vidre, n‘hi ha dues que estan clausurades des de fa més d’un any amb una fusta per darrera perquè es deu haver trencat», explicava el regidor de Junts Jordi Masquef, posant de manifest que no només dona mala imatge, sinó que podria ser un problema si s’hagués de produir una evacuació. També va subratllar que «la ventilació és inexistent, amb tots els fums molestos d’establiments propers». Els lavabos estan molt degradats, i Masquef els titllava de «tercemundistes».

Al mal estat del conjunt de l’equipament, vell i amb poc manteniment, s’hi sumen problemes que generen persones que solen estar a la plaça de l’Estació i que comporten conflictes.

«Hi ha una persona que cada dia s’hi estira a les sis de la tarda, obstaculitzant l’entrada de gent a l’estació i la gent que entra sembla que hagi de demanar permís», va indicar Masquef.

No és la primera vegada que es posa sobre la taula el mal estat de l’estació. Ja ho havien fet recentment els tres regidors no adscrits a l’oposició, demanant seguretat privada.

Des de Junts posen de manifest ara que «una concessió comporta uns drets i unes obligacions», i consideren que «l’empresa no compleix amb les seves obligacions». Per això, van plantejar a l’equip de govern demanar que la Generalitat faci una inspecció i, si és possible, també l’Ajuntament, a nivell d’activitats. «No ens podem permetre l’estat actual i que sigui la carta de presentació a la ciutat envers la gent que ens visita», va dir Masquef. Des de Junts ambé creuen el POUM ha de plantejar el traslladat de l’estació a un altre punt.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, va exposar que des del govern hi estan completament d’acord i que des de fa més d’un any fan gestions per revertir la situació.

Segons Lladó, es va fer arribar una carta a l’exconseller de Territori, Damià Calvet, exposant la situació, però no hi va haver resposta. S’ha enviat de nou al conseller actual, Jordi Puigneró, i es demana que la concessionària actuï on calgui. A més, tal com van demanar els tres regidors no adscrits, es demana que l’empresa posi seguretat privada. El govern estava pendent d’altres reunions amb representants de la Generalitat per tractar el problema.

L’estació a l’oest de Figueres

L’estació d’autobusos està situada a la plaça de l’Estació de Figueres, on també hi ha la de tren. Els dos equipaments es preveien traslladar a l’oest de la ciutat, a la zona on es va construir l’estació del TAV, però la proposta no va acabar tirant-se endavant.