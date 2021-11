Diversos professionals sanitaris han participat aquest dijous en un taller a Figueres per detectar casos de violència masclista a través de l'art. L'activitat, impulsada per l'ICS, persegueix donar eines a aquests treballadors per poder obrir la «mirada» a aquesta problemàtica i interpretar més enllà dels protocols establerts. S'ha fet a través de l'exposició 'Un estrany en el seu hàbitat' de l'Escorxador, que tot i que aparentment no tenia relació amb la violència de gènere ha permès a les participants trobar-li la vinculació. «Un dels objectius és que entenguin que a vegades la informació està codificada», explica la directora d'Amaltea Cultura, Carme Alba, que dirigeix el taller.