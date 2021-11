Fundació Salut Empordà ampliarà el Centre d’Atenció Primària (CAP) amb un edifici annex connectat a l’actual amb un jardí interior. El nou edifici permetrà millorar la imatge, la comoditat i la creació de deu nou consultoris. S’espera que la licitació es porti a terme l’any vinent.

L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, exposava durant la presentació, segons recull Ràdio l’Escala que «l’edifici actual té moltes mancances, ha quedat petit, no només els residents sinó també els visitants i al personal que necessiten un espai per treballar amb més confort». Per l’Escala i les poblacions de l‘Àrea Bàsica de Salut es considera un equipament de primera necessitat.

«L’edifici actual té al voltant dels mil metres aproximadament s’amplien uns 500 metres, per tant és un gran edifici de 1.500 metres, amb espais enjardinats a l’interior, amb una disposició que des de fora l’actual edifici sembla una caixa molt industrial, una peça molt rectangular, i l’ampliació provoca uns canvis importants, no només a nivell de funcionalitat i millora de l’espai sinó també a nivell d’imatge, enjardinament, confort. Per tant es prima també la imatge a banda de les necessitats del propi espai», explicava Puga.

Des del despatx d’arquitectes Coll-Leclerc van explicar durant la presentació del projecte, segons recollia l’emissora local, que l’edifici actual és molt compacte i hermètic. El que el projecta contempla és crear un pati interior que connectarà dos edificis. L’ampliació es guanya principalment a la sala d’espera on hi haurà el pati exterior.

La director d’Atenció Primària, Marta Pedrerol afegia que creixen la primera i la segona planta. I el que farà l’ampliació és «reubicar tota la zona d’atenció continuada, d’urgències de manera que la part que en aquest moment atenem les urgències quedaria esponjada i es podrien guanyar consultes». «També a la part que creixem també hi ha una zona de dormitoris i una zona de vestidors nova, en total, aproximadament guanyem deu consultes» deia Pedrerol.

Estalvi energètic

L’ampliació permetrà tenir diferenciada la zona d’urgències i la d’atenció continuada i, per tant, no s’haurà de tenir tot el CAP en funcionament els caps de setmana, amb el conseqüent estalvi energètic. La licitació està prevista per l’any vinent.

L’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala està integradapel Centre d’Atenció Primària Dr. Moisès Broggi, de l’Escala, i els dispensaris municipals d’Albons, l’Armentera, Bellcaire d’Empordà, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum.