L'Alt Empordà ha registrat de gener a octubre d'aquest any taxes d'ingressos i defuncions per covid-19 per sobre de les que va tenir el conjunt de la demarcació de Girona i la resta de Catalunya. I això malgrat tenir una taxa inferior de casos detectats de la malaltia. En concret, durant aquest període, per cada 100.000 habitants, es van registrar 5.918,36 casos i unes taxes d'ingressos i defuncions de 538,11 i 94,65%, respectivament. En el cas de la demarcació de Girona, els casos se situen en 6.387,33 i les taxes d'ingressos i morts en 454,02 i 78,47 respectivament. Si s'observen les mateixes dades en el conjunt de Catalunya, hi ha hagut 6.763,67 casos, però els ingressos i defuncions han estat menors: 515,23 i 82,79, respectivament.

Segons l'observatori INDIKA que ha analitzat les dades, aquesta situació s'explicaria pel fet que probablement s'han fet menys proves de detecció a la comarca per les característiques sociodemogràfiques pròpies del territori. D'altra banda, si s'analitza l'evolució dels nous ingressos per coronavirus a l'hospital de Figueres de gener a setembre d'aquest any, s'observa que a l'Alt Empordà hi ha hagut dos pics: el primer després de les vacances de Nadal de l'any 2020 (59 ingressats del 18 al 24 de gener de 2021) i el segon després de la relaxació de les mesures durant el mes de juny (41 ingressats durant el període del 26 al 31 de juliol de 2021). Una altra conclusió que es pot extreure de l'evolució dels nous ingressos és que durant el 2021 l'hospital comarcal sempre ha tingut algun pacient ingressat per coronavirus, amb dos ingressats com a xifra més baixa a finals de juny.