L’Ajuntament de Ventalló pagarà l’any que ve els 20.000 euros que queden pendents de la construcció del dipòsit, que durant els últims anys han repercutit en les factures dels seus veïns i han fet que el municipi tingui una de les tarifes d’aigua més cares de les comarques gironines: 2,456 euros per metre cúbic, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Segons explica l’alcaldessa, Remei Costa, quan es va construir el dipòsit de Ventalló, suposadament havia d’estar finançat a tres bandes entre l’Ajuntament, l’ACA i l’empresa de l’aigua, que en aquell moment era Sorea i ara és Agbar. El problema és que l’ACA, en aquells moments, tenia problemes de solvència, de manera que no va pagar la seva part, sinó que se’n va fer càrrec Sorea, que des de llavors ha anat repercutint el cost de l’obra en la factura de l’aigua dels veïns, convertint-la en una de les més cares de tota la demarcació. La previsió és que el deute no se saldi fins el 2024.

Rebaixar la factura dels veïns

L’Ajuntament, però, vol escurçar aquest termini i, sobretot, evitar que els veïns hagin de continuar pagant l’obra a través de les seves factures. És per això que ha decidit incloure en els pressupostos de 2022 una partida de 20.000 euros per eixugar el deute amb la companyia de l’aigua, i aconseguir així que disminueixi la factura de l’aigua de la població.

Segons explica Costa, fa pocs dies es va reunir amb representants de l’empresa per explicar-los la decisió i també per demanar que s’ajusti el pressupost de l’aigua. L’alcaldessa explica que la pròpia distribució del municipi, amb deu veïnats i tres punts de captació -que impliquen tres dipòsits, tres pous i les analítiques per triplicat- fan que el rebut final s’encareixi. Tot i això, els representants del consistori també han parlat amb els representants de l’empresa per mirar com es pot ajustar aquest pressupost, indepdentment del pagament dels 20.000 euros del deute per part de l’Ajuntament.