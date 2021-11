La Guàrdia Urbana de Figueres ha engegat una campanya d'inspeccions a locals amb la represa de l'oci nocturn i ha denunciat sis locals per incomplir la normativa vigent. A la zona de la plaça del Sol, se n'han denunciat quatre. Un per infringir els horaris i incomplir l'aforament establert per la covid-19; un altre per fer una activitat diferent a l'autoritzada (bar musical); un altre per infraccions en matèria de controladors d'accés i seguretat i un altre per fer-ho en l'àmbit de les sortides d'emergència, rutes d'evacuació i enllumenat.

D'altra banda, s'ha denunciat un bar del centre històric per permetre que els clients sortíssim amb begudes al carrer, ocupació de la via pública sense llicència i alteració de l'ordre públic. Finalment, s'ha denunciat un bar de la Creu de la Mà per fer una activitat diferent a la permesa.

"Hem fet un esforç per posar ordre als locals nocturns. Tots han de complir la normativa i qui no ho faci serà denunciat", assegura el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas.