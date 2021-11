L’associació figuerenca We Love Uganda va omplir el Teatre El Jardí de Figueres dissabte a la tarda en un festival solidari per recollir fons per finançar les beques d’infants de famílies vulnerables d’Entebbe, a Uganda. L’entitat també treballa en projectes com un local per oferir activitats i suport als infants o la col·laboració amb un cor musical de la zona. Una quinzena d’escoles de la comarca i la cantant Llum Blancafort van actuar al festival.

El festival es va iniciar amb la presentació d’alguns dels infants amb els quals s’espera treballar per garantir-los educació. Es donaran beques d’educació i se’ls farà seguiment. El públic del Jardí també va poder conèixer un petit grup de nens que somien en ser ballarins. Les escoles estan tancades des de fa més d’un any i els petits tenen poques activitats. L’entitat va oferir un local i un professor de dansa que els ha ofert classes de ball i un espai on divertir-se i fer un àpat. Durant el festival es va poder veure la coreografia que han estat assajant per mostrar al públic de Catalunya.

Les escoles participants al festival van oferir cada una un espectacle de dansa, de teatre o musical i es va comptar amb col·laboracions d’empreses que van cedir productes per a sortejar.