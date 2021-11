Els nens i les nenes van fer esclatar l’emoció de l’esperit del Nadal en l’acte institucional de l’encesa de llums nadalencs als carrers i les places de Figueres. A les sis de la tarda divendres a la plaça de l’Ajuntament no hi cabia ni una agulla. L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, acompanyada de la regidora Ester Marcos, va donar la benvinguda als petits i els va animar a cridar ben fort el nom d’en Fumera. Ahir a les sis de la tarda, a més, es va estrenar el Mercat de Nadal a la Rambla que estarà obert fins el 24 de desembre.

La plaça va tronar divendres amb els crits de les veus dolces, però el Fumera es va resistir a fer-se veure i, aleshores, va sorgir una sorpresa: l’aparició de la Nadalina que no va arribar sola. L’acompanyaven les fanaleres reials, que van fer el seu ball tradicional a l’escenari. De sobte, una altra sorpresa. Fum al balcó de la casa de la vila. Falsa alarma, no era un incendi, era en Fumera! Els infants entre el públic de la plaça van aplaudir efusivament, molts d’ells amb els rostres embadalits, i van veure com el personatge que tot ho veu, tot ho sent i tot ho xerra es dirigia a l’escenari. Abans de marxar i al costat de l’alcaldessa av prémer el botó màgic per encendre les llums de la ciutat.

Els tradicionals actes previs al Nadal van continuar ahir amb l’obertura a les sis de la tarda del Mercat amb parades amb tota menta de productes a la Rambla.