Els casos d’immigració sense papers amagant-se en camions segueixen repetint-se a les comarques gironines, i en deu dies hi ha hagut dos casos a l’Alt Empordà: un a Llers i l’altre a la Jonquera. En ambdós casos, els polissons viatjaven a les caixes dels tràilers i venien d’Itàlia. Un dels polissons va explicar a la policia que uns afganesos els havien ajudat a entrar al vehicle.

El primer dels casos es va detectar el dia 16 de novembre pels volts de les dues de la tarda. Un camioner que estava circulant per la Nacional-II, a l’altura del quilòmetre 772 en direcció a Figueres, va començar a sentir sorolls. Mentre passava per la Jonquera es va aturar i va alertar els Mossos d’Esquadra, que es van traslladar fins al punt del requeriment.

La sorpresa va arribar quan van obrir la caixa del tràiler: a dins hi havia tres polissons, tres joves afganesos de 18, 22 i 29 anys. El conductor del tràiler els va explicar que procedia d’Itàlia, que s’havia aturat en una àrea de servei d’aquell país i que la seva destinació era Toledo. La sorpresa, però, li va arribar a la Jonquera, en travessar la frontera.

Readmissió cap a França

Els Mossos van alertar la Policia Nacional, que s’encarrega dels casos relacionats amb matèria d’estrangeria i immigració il·legal. Els agents van traslladar els polissons fins a la comissaria de la Jonquera, on van comprovar que cap dels migrant havia estat identificats a Espanya. Per aquest motiu, els polissons van ser retornats cap a França.

L’altre cas d’immigració il·legal en camions a l’Alt Empordà es remunta a deu dies després, el 25 de novembre. Cap a les sis de la tarda, un camioner que estava aturat en una benzinera a peu de l’N-II, a Llers, va començar a sentir sorolls que sorgien de la caixa del vehicle. En aquell moment, el conductor va alertar els Mossos i, en aquest cas, van tornar a aparèixer tres migrants més ocults entre la càrrega. Eren tres persones originàries de Bangladesh, de 36,32 i 28 anys.

Com en el cas de feia deu deies, el camioner també va explicar a la policia que venien d’Itàlia, però un dels polissons, que parlava anglès, va precisar més informació a la policia: els va relatar que uns ciutadans afganesos els havien ajudat a entrar a dins del camió quan estava aturat en una àrea de servei italiana.

En aquest cas, la Policia Nacional també va traslladar els polissons a la comissaria de la Jonquera i com en l’anterior, va procedir al seu reotrn cap a França perquè tampoc hi havia cap constància d’ells a Espanya, com marca l’acord entre ambdós països.

Procedents d’Itàlia

Enguany ja s’han donat diversos casos de troballa de polissons en camions, una pràctica d’entrada d’immigrants sense papers que es produiria per error a Espanya. Les policies frontereres consideren que els immigrants paguen a màfies per anar cap a França a través d’Itàlia, però sovint s’adonen que han arribat a Espanya quan el mòbil els marca el canvi de país, de manera que fan soroll en veure’s sorpresos pel sobtat canvi d’ubicació. A Itàlia solen pujar als camions -en alguns casos, ajudats per grups organitzats- al punt fronterer de Ventimiglia (Itàlia).

Tots aquests casos són investigats per les policies frontereres franceses, italianes i espanyoles, que intenten posar fre a la immigració il·legal en totes les seves formes. A Girona, el pas fronterer de Portbou és un punt on sovint es detecten migrants en situació irregular, ja que utilitzen els trens internacionals que uneixen Espanya amb França.