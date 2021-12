Junts per Figueres demana explicacions al govern municipal (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) per la contractació de l'exdirector dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, com a assessor. Segons la formació, el contracte –aprovat per decret- tindrà una durada de quatre mesos i un cost de 18.089,50 euros. Segons diuen, la contractació respon a «l'estudi i anàlisi de les necessitats educatives de la ciutat, en matèria de Planificació educativa i dinamització de grups de treball de planificació del Consell Escolar Municipal». Tasques que, des de Junts, creuen que corresponen al regidor d'educació, «que precisament és director d'un centre educatiu i està plenament capacitat per dur-les a terme».

«El govern municipal justifica l'elecció perquè no es té coneixement de cap altre que compleixi els requisits necessaris per poder fer aquesta tasca», remarquen des de Junts per Figueres. La formació, a més, recorda la «vinculació política» de Fonalleras amb ERC. «En cap cas es qüestiona la vàlua professional ni l'experiència sobradament demostrada, però es demana al govern més informació sobre els motius d'aquesta contractació», insisteixen.