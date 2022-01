El complex poliesportiu de Llers està a punt de materialitzar un nou pas endavant en la seva proposta. Les instal·lacions gestionades pel Club Tennis Alt Empordà ultimen la construcció de dues pistes de pàdel homologades, una aposta que completa l’oferta esportiva, recreativa i familiar de les instal·lacions de Llers.

I és que, des de fa uns mesos, l’entitat gestiona l’espai amb el gimnàs de Llers, que ha tingut una gran acceptació gràcies a les seves quotes competitives i l’oferta esportiva al cor de la comarca.

Així doncs, previsiblement a partir del pròxim 15 de gener, les noves pistes de pàdel de les instal·lacions de Llers estaran cent per cent operatives per als usuaris i abonats, un reclam que, juntament amb el bar restaurant, ofereix una proposta esportiva, lúdica i social per a tots els amants de l’esport de la raqueta de la comarca.