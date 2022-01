L’Ajuntament de Figueres ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la dinamització econòmica de la ciutat. Els projectes proposats que estan aprovats tenen com a objectiu treballar per la diversificació i per la generació d’ocupació de qualitat.

El cost total del projecte és de 136.659,96 euros, dels quals el SOC en subvenciona 113.043,20. La subvenció suposa també la incorporació de dos tècnics AODL. Els plans del govern municipal busquen impulsar la indústria auxiliar d’empreses situades a la comarca, la generació d’ocupació i la captació d’inversions industrials. La iniciativa pretén diversificar l’economia de la ciutat i potenciar-la en diferents àmbits. A més a més, es vol millorar la competitivitat del territori mitjançant el foment de la formació professional i la formació dual universitària en els àmbits de la indústria i l’artesania. D’aquesta manera es donarà més importància a la formació professional per a incentivar l’ocupació laboral. Un altre projecte que s’iniciarà amb aquesta subvenció és el Green PAEs que es basa en la transició energètica dels Polígons d’Activitat Econòmica de Figueres per tal de dinamitzar-los econòmicament, fer-los ecològicament sostenibles i generar ocupació en el sector de les energies renovables.