L’equip de bombers voluntaris del Parc de Bombers de Cadaqués s’han format aquest cap de setmana en risc Nuclear, Radiològic, Biològic i Químic. La formació s’ha portat a terme a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Segons informen des del seu compte de twitter els bombers de Cadaqués, el personal del parc portarà a a terme per aquest tipus d’actuacions d’emergència dues jornades de formació durant el mes de gener.

L’actuació dels bombers, per exemple, en els casos d’aquest tipus de risc inclou la protecció total amb els equips personals adequats per evitar contaminar-se. Per tant els professionals han de formar-se en vestir-se i desvertir-se.

Cadaqués és una de les poblacions que disposa d’un parc de Bombers voluntaris.