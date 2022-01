L’Estat vol invertir gairebé un milió d’euros a la zona que va quedar alliberada després d’enderrocar l’antiga depuradora de marisc i convertir aquest tram del litoral en un espai d’oci, bany i passeig. L’objectiu és tirar endavant un projecte de restitució del litoral, on es crearan piscines naturals, un mirador, un edifici de serveis a la carretera del Far i accessos. La regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll, explica que el Ministeri per la Transició Ecològica va treure a concurs del projecte arquitectònic que va ser adjudicat a l’arquitecte de Roses Dani Abad. El Ministeri li va encarregar cinc propostes i d’entre totes finalment va optar per la tercera, consistent en la recuperació del perfil natural del litoral. «El més important d’aquest projecte és que es restitueix l’orografia de la costa i es recupera com era abans que s’implantés l’activitat econòmica de la depuradora».

Segons ha dit la regidora, «després d’una conversa amb la Subdirecció General per a la protecció del litoral, ara fa poc més de quinze dies, hi ha la intenció de tirar endavant aquest projecte en el primer semestre d’aquest any, licitar-ho i que sigui una realitat. Considerem que és una bona oportunitat que el nostre municipi no pot deixar escapar el fet que l’estat espanyol vulgui invertir quasi un milió d’euros a Roses».

El projecte consisteix en la recuperació de tota la línia de la costa on hi havia aquesta activitat industrial: «Es fa una sèrie d’enderrocs de tota aquesta zona de molls i d’aportació sobrevinguda i s’utilitza per reconstruir tota l’orografia. Es rebaixarà tot i es contemplen diferents actuacions» com els accessos amb l’entorn més proper, entre ells el castell de la Trinitat o el Far. El projecte vol recuperar al màxim el perfil de la muntanya i en aquest sentit destaca que «s’ha descobert un jaciment arqueològic del qual no es tenia coneixement fins que s’ha fet l’enderroc i s’ha netejat l’espai» i la intenció és posar-lo en valor perquè sigui visitable.

En aquest projecte de recuperació del litoral es preveu que les piscines es fusionin amb el mar. N’hi haurà diverses, escalonadament, també està previst que es recuperi la vegetació de la zona i que hi hagi uns molls per a la zona de bany als quals es pugui accedir per un camí adaptat o per una escala grada que sigui també com un mirador des d’on veure les postes de sol. També es preveu un espai plaça per fer qualsevol mena d’activitat, detalla la regidora. A la zona es farà un edifici de serveis on es guardarà la maquinària de bombeig de les piscines i contempla uns lavabos i també un servei de bar que sortirà a concessió. Un cop executat el projecte, el manteniment li correspondria al consistori, recorda Sílvia Ripoll.

La memòria del projecte posa de manifest «la seva situació estratègica i paisatgística, entre la Platja dels Palangrers i el Far de la Punta Poncella i la proximitat amb l’entorn del Castell de la Trinitat que li confereixen una situació privilegiada, amb una forta personalitat i un encant natural que exigeix una curosa proposta de reintegració paisatgística».