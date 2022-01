Una vintena de socis amb mobilitat reduïda de l'entitat gironina MIFAS han volat per primera vegada al Túnel del Vent d'Empuriabrava, on han pogut fer ús d'unes pròtesis de vol adaptades que faciliten l'experiència. La iniciativa forma part del programa '#WindTunnelHandifly2021' amb el qual la Comissió Europea (CE) impulsa la modalitat de vol indoor adaptat entre aquest col·lectiu. En total, hi ha nou túnels que participen en la iniciativa, que culminarà el mes de maig amb una competició a Marsella. El programa, creat per la Federació Francesa de Paracaigudisme, ha estat seleccionat per la convocatòria de projectes 'Erasmus + Sports 2020' de la CE i compta amb un finançament de prop de mig milió d'euros.

Persones amb mobilitat reduïda volant en un túnel del vent. Això és el que ha permès la iniciativa impulsada per la Comissió Europea a una vintena de socis de l'associació MIFAS. Ho han fet al Túnel del Vent d'Empuriabrava però en el projecte hi participen un total de nou túnels. En el decurs a la sessió, Albert Canals, portaveu de l'espai ha assegurat que és "una satisfacció" poder realitzar projectes com aquest. "Avui hem tingut la gran evidència que, amb unes noves pròtesis que ens ha facilitat la Federació Francesa de Paracaigudisme, es pot volar. No han tingut cap problema a estabilitzar-se i gaudir d'aquesta sensació tan bonica com és el vol indoor", ha dit. Per la seva banda, el portaveu de MIFAS, Manu Heras, ha valorat positivament programes com aquest que "permeten que molts companys puguem volar" i sense els quals "seria impossible gaudir d'aquest esport". L'empresa Windoor compta amb un segon túnel de vent a Barcelona i el passat mes de novembre va celebrar una primera sessió de vol adaptat per a voladors amb diferents graus de discapacitat visual, afiliats l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). Els 20 participants van fer una sessió de vol en què van destacar l'avantatge que suposava poder volar sense assistència. Per la seva banda, els instructors es van sorprendre per l'habilitat del grup, que no va experimentar la sensació de por o vertigen en cap moment, i va volar amb més destresa de la que és habitual. El vol 'indoor' és un esport inclusiu i la Comissió Europea vol promocionar-lo perquè qualsevol volador pugui gaudir d'aquesta experiència, tant a nivell esportiu com d'oci. El projecte Handifly va néixer el 2016 per impulsar el desenvolupament de vols adaptats (tant paracaigudisme com vol indoor) i ha estat l'artífex de tres competicions internacionals (Bielorússia 2017, Rússia 2018 i Portugal 2019). La propera competició tindrà lloc el mes de maig a Marsella i comptarà amb la participació d'alguns representants del col·lectiu de voladors Handifly de Windoor.