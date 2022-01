L’Associació de veïns de la Marca de l’Ham de Figueres prendrà mesures contra els problemes d’inseguretat i insalubritat derivats de l’«ocupació» de les cases situades a la zona de la carretera vella de Vilatenim: «Hi ha robatoris contínuament i la zona s’està convertint en una deixalleria descontrolada que està provocant que les rates arribin al barri» explica el representant de l’associació, José Garrido.

Els veïns han anunciat que protestaran tallant la carretera de Roses i la carretera de Vilatenim cada dia per reclamar que s’emprenguin accions per acabar amb l’incivisme al barri: «Les cases formen part d’un fons voltor, i allò ara mateix és terra de ningú». Els veïns han contactat amb l’ajuntament, però asseguren «que es troben amb les mans lligades i que només poden fer més controls policials a la zona». La presumpta «venda de drogues i els robatoris» no només estan provocant el malestar dels veïns del barri, explica Garrido, sinó també de les persones que viuen als nous pisos de la carretera de Vilatenim i assegura que «també tenim un problema de toxicitat perquè s’escalfen cremant plàstics».

Els veïns afirmen que «els okupes es dediquen a remenar els contenidors en cerca de ferralla i la feina que fan les màquines de neteja no serveix de res perquè al cap de deu minuts la brutícia s’acumula de nou al carrer». Alerten que des de la carretera s’albiren muntanyes d’escombraries: «En dos mesos allò s’haurà convertit en un abocament industrial». Si no els donen solucions, els veïns del barri amenacen d’«agafar màquines retro i tirar les cases a terra». L’associació també ha denunciat que al costat del col·legi s’ha ocupat un edifici del Bisbat, abandonat, situat en un pas que fa servir la gent del barri per portar la mainada al col·legi: «Veiem la gent drogar-se a les deu del matí. La gent té por. Demanarem responsabilitats a l’ajuntament per cada incident i també a l’empresa constructora». L’associació confia a obrir un diàleg amb el consistori per aconseguir posar ordre al desgavell.