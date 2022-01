El ministeri per a la Transició Ecològica ha destinat 177 milions d’euros a impulsar 544 projectes d’energies renovables -elèctriques i tèrmiques- innovadores arreu de l’Estat, vuit dels quals es troben a les comarques gironines. Segons assenyalen des de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), aquestes noves instal·lacions han de contribuir a «reduir l’emissió de gasos contaminants i la dependència energètica», alhora que han de consolidar l’activitat i els llocs de treball en els sectors econòmics on s’implantin, a banda «d’estimular el desenvolupament de noves tecnologies i models de negoci».

Pel que fa als projectes per a la generació d’energia elèctrica, un 90% corresponen a instal·lacions fotooltaiques, especialment per a l’autoconsum en edificis públics i administracions locals, que representen més del 22% de les actuacions. A les comarques gironines, concretament, es subvencionaran instal·lacions fotovoltaiques situades a Ullà, Llívia, Celrà i Sant Julià del Llor i Bonmatí. Pel que fa a l’energia tèrmica, predomina la tecnologia solar tèrmica, que ocupa el 32% de les iniciatives adjudicades. En segon lloc es troba la biomassa, que protagonitza el 26% dels projectes. Les propostes subvencionades a les comarques gironines seran una planta de biogàs a Vilanant, una planta solar tèrmica a Llívia i una caldera de biomassa a la Cellera. A més, també rebrà ajudes una planta de biogàs industrial situada a Vilademuls. En aquest sentit, el Ministeri explica que és una iniciativa projectada per una granja que alimentarà els consums energètics d’una depuradora i d’una indústria alimentària, mentre que contempla la participació de la població local amb l’objectiu de fomentar « l’autoconsum compartit, verd i de proximitat».