Quatre persones van resultar ferides la matinada d’ahir en encastar-se amb el vehicle contra la façana d’un edifici a la plaça del Sol de Figueres. Dos dels ferits estan en estat crític. Els Bombers van haver de rescatar-los en quedat atrapats a la part de davant del vehicle. Tots quatre van ser traslladats en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona, segons el SEM.

L’accident va tenir lloc a les 2:46 de la matinada quan el cotxe, a la rotonda de la plaça del Sol, es va precipitar contra l’edifici que hi ha a la part central. Es tracta d’un petit edifici que es va deixar a la illeta central de la cruïlla en remodelar-se aquesta via fent un gran giratori. L’edifici és actualment la seu del Consell Regulador de la DO Empordà i no hi havia ningú a l’interior en produir-se l’accident on tampoc es va veure implicat cap més vehicle.

El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va rebre l’avís i al lloc s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat del parc de Figueres, cinc ambulàncies del SEM, la Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d’Esquadra.

Els Bombers van haver de treure de dins del vehicle els dos ocupants atrapats, el conductor i l’ocupant del seient del davant. Els altres dos, segons Bombers, es trobaven fora del vehicle quan van arribar.

El SEM va atendre els ferits. Dos es trobaven en estat crític i els altres dos, menys greus. Van ser traslladats tots quatre en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona. A conseqüència de la forta topada, la façana de l’edifici i una caixa elèctrica van resultar malmeses.

Malmesa la façana

Els Bombers, una vegada rescats els ferits, van procedir a sanejar la façana i es va donar avís a la companyia elèctrica perquè es fes càrrec de la reparació de la caixa.

L’accident no va obligar a tallar la via perquè el vehicle es va encastar a la part central del giratori que és de grans dimensions. La Guàrdia Urbana, segons les fonts municipals, va precintar la part de l’edifici afectat.