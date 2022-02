Els Bombers treballen des de la matinada en un incendi de vegetació a Peralada. La forta tramuntana en dificulta les tasques d'extinció i això provoca la generació de focus secundaris. El foc ha començat a tocar de la carretera C-252 i afecta bosc de ribera a totes dues bandes de la Muga i camps del voltant.

S'havia donat per estabilitzat des de cap a dos quarts de cinc de la matinada però la tramuntana no dona treva i això ha fet que aquest matí s'hagi hagut de recular un nivell en la valoració general de l’incendi i se'l considerés actiu. Pels volts de dos quarts d'una del migdia, han anunciat que el tornen a tenir estabilitzat. Tot i això, a la zona hi ha 24 vehicles d'aigua i 21 de comandament dels Bombers treballant-hi. Han arribat a ser-hi 53 dotacions, que s'han hagut d'anar dispersant arran dels focus secundaris que apareixen empesos pel vent.

Segons el balanç provisional dels Agents Rurals, la superfície afectada seria de 22 hectàrees. El cos investiga les causes del foc. Dins d’aquesta extensió, segons els Bombers, hi ha zones que no han cremat, ja que els focus secundaris han arribat a estar molt separats entre ells; alguns a més de 600 metres del front de foc principal. A més, també dins d’aquest perímetre hi havia molts camps llaurats, on les flames ja no han trobat res per cremar i els Bombers les han pogudes controlar sense dificultat.

La forta tramuntana impedeix que els mitjans aeris es puguin enlairar i per tant, no poden ser utilitzats en l'extinció. La previsió és que el vent continuï bufant al llarg de la jornada, amb el pic màxim al migdia, anant a la baixa a partir d’aleshores.

Incendi Peralada:

📍24 dotacions #bomberscat

📍crema vegetació de ribera i camps del voltant

📍la tramuntana dificulta les tasques

📍diversos focus secundaris

📍un focus ha cremat un femer i un altre, una zona de xiprers

📍S'han trobat focus a més de 500 m del front de foc pic.twitter.com/TWV4YOwDCv — Bombers (@bomberscat) 1 de febrero de 2022

Els Bombers han demanat a Mossos d’Esquadra que tallin el trànsit de la carretera N-260 a la zona i també està interromput el pas de trens entre Figueres i Vilajuïga per petició del cos d'extinció d'incendis. La carretera està tallada entre els quilòmetres 32 i 35,5. S’estan fent desviaments per la GIP-6042 i C-252. També es manté el tall de la línia fèrria en els trams que transcorren a tocar de l’incendi

Renfe informa que es troba interrompuda la circulació ferroviària entre Figueres i Portbou. Al tram afectat per l’incendi, a més de servei per carretera entre Figueres i Portbou, s'encamina viatgers als serveis d’alta velocitat.

Forta tramuntana

L’incendi ha començat en el bosc de ribera de la Muga, en una zona entre Peralada i Vilabertran. A partir d’aquest punt, i empès pel vent, el foc s’ha escampat pels camps que envolten aquest bosc. Aquest foc arriba en un moment de forta sequera a l'Empordà que acompanyada de tramuntana com avui compliquen l'extinció del foc. Segons el Meteocat aquest matí el vent persistirà i a Portbou ja s'han detectat ratxes superiors als 100 km/h.

A la zona de l'incendi, segons el Meteocat, hi ha ratxes d'uns 40 km/hora. Es basa en les dades l'estació meteorològica de la població veïna de Cabanes. On avui hi ha hagut un cop màxim de 73 km/h.

La tramuntana bufa amb força a l'àrea de l'incendi de Peralada. Les darreres dades de l'estació meteorològica de Cabanes mostren ratxes de vent semihoràries de més de 40 km/h i una humitat relativa entorn del 25 %.

La ratxa màxima de vent d'avui a Cabanes ha estat de 73 km/h. pic.twitter.com/4xlPftPZk2 — Meteocat (@meteocat) 1 de febrero de 2022

La tramuntana ha generat diversos focus secundaris al voltant del front principal de foc. Per exemple, en un d’aquests focus ha cremat una superfície de xiprers i en d’altres, un femer i una pila de fusta. N’hi ha d’altres, tots ells inconnexos. Aquesta dispersió obliga a repartir els mitjans de Bombers en tota la zona. I la possibilitat que amb la tramuntana es generin encara més focus en qualsevol lloc, dificulta l’estratègia de l’extinció, segons informen.

El fet que sigui impossible saber on es generaran nous focus secundaris dificulta l’accés dels Bombers a les zones que sí cremen. Els Bombers han detectat focus separats a més de mig quilòmetre els uns dels altres; una situació que ja es va donar ahir en l’incendi de les Borges Blanques, on van cremar 3 hectàrees de canyes.

Alerta per la sequera

Aquest incendi és un toc d’alerta per la sequera, Per aquest motiu, els Bombers de la Generalitat demanen precaució en totes les activitats previstes al medi natural en les pròximes jornades, donat l’alt risc d’incendi forestal, especialment als Pirineus. Aquest risc es veu potenciat allà on, a més, hi ha de bufar vent, com és el cas de l’Empordà.

#bomberscat treballem des de les 01.24h amb 22 dotacions terrestres en un incendi de vegetació a Peralada. El foc afecta bosc de ribera a banda i banda de la Muga. Zona envoltada de camps sense cap àrea poblada a tocar. La tramuntana en dificulta les tasques d'extinció. pic.twitter.com/yt0XvwAybo — Bombers (@bomberscat) 1 de febrero de 2022

Un intoxicat per fum

Segons informen els Bombers hi ha el propietari d'un mas de Peralada que ha resultat intoxicat per fum.

A banda dels Bombers, en l'emergència hi treballen Mossos, SEM i els Agents Rurals.

Protecció Civil ha activat a prealerta del Pla d’Incendis Forestals de Catalunya, INFOCAT.