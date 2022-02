Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir el dia 3 de febrer un home de 22 anys, per un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària, per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i per un delicte de desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Els fets van passar el mateix dia 3 en un control de documentació que una patrulla de trànsit havia establert al quilòmetre 41,5 de la Carretera N-260, dins del terme municipal d'Avinyonet (Alt Empordà).

Pels volts de les dotze del migdia els mossos van donar indicacions d'aturada al conductor d'una motocicleta, però aquest va fer cas omís dels agents i va fugir de manera temerària en direcció Vilafant. Ràpidament, els agents van seguir-lo i el van interceptar davant de l'Ajuntament. Quan els mossos van identificar el conductor van detectar que presentava signes evidents de trobar-se sota la influència d'alguna substància. En fer-li la prova de drogues va donar un resultat positiu en marihuana. També van constatar que l'home no havia tingut mai permís de conduir. Els agents van procedir a la seva detenció com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai la corresponent autorització, per conduir de manera temerària i per desobediència greu a les ordres dels agents. El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el dia 4 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.