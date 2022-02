L'Ajuntament de Figueres està fent un cens, a través de la Guàrdia Urbana, per saber quantes famílies viuen a les cases ocupades de la promoció inacabada de la Marca de l'Ham i els comunicarà que es troben en una zona «inundable». Paral·lelament, l'Ajuntament es reunirà aquesta setmana amb el Sareb per abordar la situació i treballar per poder acabar la urbanització que va quedar a mig fer. El regidor de Seguretat i vicealcalde, Pere Casellas, diu que, tot i que es troba en zona inundable, es podrien aplicar mesures correctores que els promotors hauran de tractar amb l'ACA. Per altra banda, el consistori es compromet a incorporar els carrers de la urbanització –que no es van arribar a recepcionar mai-. «Això vol dir patrullatge, neteja i il·luminació», detalla Casellas. D'altra banda, des de l'Ajuntament també han contactat amb el rector de la parròquia de Figueres per intentar resoldre la situació d'abandó d'un edifici que hi ha al barri i que també pateix ocupacions i problemes de consum de drogues.

Els veïns de la Marca de l'Ham es van plantar la setmana passada i van decidir tallar la carretera que uneix Figueres i Roses per protestar per les ocupacions que pateix el barri. Asseguren que generen problemes de "salubritat" i que també hi ha augmentat la inseguretat. Han trobat xeringues a tocar de l'escola i tot plegat ho atribueixen a les cases ocupades d'una urbanització que va quedar a mig fer. Però no només. També a un edifici propietat del Bisbat que hi ha en ple centre del barri i on, asseguren, es consumeix droga.

La situació va arribar al ple d'aquest dilluns i el regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha explicat que treballen en diverses línies. Per una banda, amb el Sareb que es quedarà la promoció inacabada i amb qui treballa per aconseguir que s'acabi. De fet, hi ha prevista una reunió aquest mateix dijous per abordar-ho. Casellas recorda que les cases adossades es troben en una zona inundable però que, d'acord amb l'ACA, es podrien fer correccions per desencallar la situació.

D'altra banda, l'Ajuntament està fent un cens de les persones que hi viuen i els enviarà un requeriment informant-los del punt en què es troben i que l'espai té risc d'inundació. En paral·lel, incorporaran els carrers a la xarxa urbana. Això, a la pràctica, implica que tinguin patrullatge policial, neteja i il·luminació. "No es van recepcionar però són carrers de Figueres", remarca Casellas.

Finalment, el consistori oferirà un servei de mediació entre les tres parts –associació de veïns, inquilins i Sareb- per intentar trobar una solució un cop s'aconsegueixi acabar la promoció. A més, l'Ajuntament ha demanat una reunió amb el rector de la parròquia de Figueres per abordar la situació d'abandó de l'edifici del centre del barri perquè prenguin mesures.