La Fundació Oncolliga ha creat una nova prova esportiva amb caire solidari. Es tracta de l’Oncotriatló, una prova que comptarà amb un apartat de córrer 10 km, un de nedar durant 2,5 km en aigües obertes i la última serà navegar amb caiac durant 5 km. Aquesta prova es farà el 28 de maig a Llançà i els participants podran escollir si la fan en parella o en equip, amb un màxim de sis persones. Si es fa en parella, tots dos membres hauran de fer el recorregut junts, però si es fa per equips es podran fer relleus, sempre i quan hi hagi dos membres de l’equip participant-hi. Les inscripcions seran de 30 euros per persona, però caldrà que els participants facin un donatiu d’entre 250 i 500 euros..

L’Oncotriatló obrirà les inscripcions a partir del 14 de febrer a través de la pàgina web oficial de la prova. En aquesta pàgina web també hi ha el reglament penjat per tal que tots els participants puguin consultar-lo. L’objectiu de l’Oncotriatló és recollir fons per a la lluita contra el càncer, tal com ja fa l’entitat amb altres proves com ara l’Oncotriatló o l’Oncobike. L’Oncotriatló tindrà el seu epicentre en el port de Llançà. La primera prova serà la cursa a peu de 10 km que resseguiran el contorn litoral pel camí de ronda fins a Cap Ras i acabaran amb una pujada i baixada al Castellar, un antic illot annexat al Port. Amb la modalitat del caiac, els participants aniran altra vegada fins al Cap Ras, resseguint la costa des del mar (5 km). En la modalitat de natació aniran fins a la platja de Grifeu i tornaran (2,5 km). Els participants podran escollir si fan el recorregut en parella o en equips. Aquesta triatló se suma a la família de reptes esportius i solidaris que la Fundació Oncolliga Girona ha anat promovent els darrers anys