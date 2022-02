Un nen de 7 anys ha mort aquest migdia a Figueres atropellat. La criatura creuava un pas de vianants de l'avinguda Salvador Dalí quan un cotxe l'ha envestit. La conductora s'ha saltat el semàfor en vermell, segons fonts municipals.

El nen de 7 anys travessava aquest semàfor ubicat en aquesta cèntrica avinguda de Figueres i ha quedat molt malferit. Els efectius del SEM l'han intentat reanimar, però després de fer-li les maniobres no ha estat possible. L'helicòpter medicalitzat del SEM també havia aterrat a la ciutat per portar-lo a un centre sanitari, però al final no ha calgut perquè el nen ha mort després de l'atropellament.

La Guàrdia Urbana de Figueres per la seva banda està instruint les diligències. Li ha practicat la prova d'alcoholèmia i la de drogues a la conductora i ha donat negatiu. La policia investiga l'accident.