L’Ajuntament de Figueres està treballant per implantar canvis que potenciïn l’ús de l’aparcament del Far que des que es va posar en servei fa uns dos anys gairebé no hi estacionen vehicles , una mitjana de deu al dia, i té un cost anual de 50.000 euros. L’aparcament es planteja gratuït, es millorarà l’accés i hi haurà una zona per a autocaravanes.

L’Ajuntament paga el lloguer a l’Asil Vilallonga, que n’és la propietat, i de moment no ha tingut el retorn esperat. Es va posar en servei el 22 de febrer del 2020. Els vehicles paguen un euro al dia i les dues primeres hores son gratuïtes. Un dels canvis serà que no es cobrarà per estacionar en aquest aparcament. Tot i que el cost tampoc és elevat, s’espera que ajudi a potenciar-ne l’ús. Una altra de les mesures és que els vehicles que circulen per avinguda Vilallonga puguin fer un gir a l’esquerra per desviar-se cap al carrer que hi dona accés. S’espera fer algun altre canvi en els sentit dels carrers propers per afavorir l’entrada. També està previst retirar la bateria d’aparcaments del carrer de davant. A banda de les mesures perquè hi aparquin més cotxes, una part es destinaria a l‘estacionament d’autocaravanes de forma regulada. Actualment ho fan en altres espais provisionals a la ciutat i és un turisme creixent. La mesura serviria per donar més rendibilitat a l’aparcament situat a l’antic camp de futbol del Far. A l’espai, l’actual govern ja hi va portar a terme altres mesures com enderrocar unes grades i hi ha hagut de resoldre problemàtiques com l’ocupació d‘unes construccions interiors. L’aparcament es va llogar quan governava Marta Felip i l’actual alcaldessa, Agnès Lladó, ha recordat en més d‘una ocasió que s‘hi van oposar perquè consideraven que era una mala inversió.