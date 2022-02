El creixent interès del senderisme i la BTT remou el sector turístic

Bicicletes a la carretera, BTT a la muntanya i senderistes per camins de ronda i per rutes diverseses és una imatge habitual i creixent. L’increment de l’interès pels esports a la natura o simplement l’oci s’ha evidenciat i tant les administracions com les empreses estan posant al mercat un ampli ventall d’ofertes per complir amb les expectatives d’aquest nou públic. Un dels portals més coneguts per trobar i mostrar rutes, Wikiloc, xifra en un 70% el creixement de rutes pujades entre els mesos de maig de 2020 i febrer de 2021. Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments treballen en propostes i tenen clar el seu potencial econòmic.

L’Empordà és un dels territoris que ofereix mar i muntanya, i que agrupa tres parcs naturals: el de Cap de Creus; el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; i el dels Aiguamolls de l’Empordà. S’hi afegeix, a més, el Paratge d’Interès Natural de l’Albera.

La regidora de Turisme de Roses, Montse Mindan, constata que és un dels productes que tenen i per això, des de fa una dècada, tenen activitats com la Transpir. Però, segons explica, «fa dos anys, amb la pandèmia es multiplica, ho veiem venir, ho preparem i ho potenciem». Així, s’han creat moltes activitats noves per ampliar l’oferta, «un nou producte a través d’aquest canvi que ens hem trobat tots i que ens ha vingut accelerat per la pandèmia».

El senderisme, al capdavant

Segons l’informe de Wikiloc, entre els mesos de maig de 2020 i febrer de 2021 es van penjar més de nou milions de rutes, tres milions de les quals de senderisme. També, especifica l’informe de l’empresa, hi ha dos milions de rutes de bicicleta de carretera, dos milions més de BTT i en quart lloc les de running, amb 1,4 milions de noves rutes. Així, el senderisme és l’activitat amb més rutes noves a Wikiloc. En aquest portal són els propis usuaris els que registren la informació, els punts d’interès, les fotos i els comentaris. Al marge de les activitats més habituals, es constata un creixement del 204% de la bicicleta de gravel (per circular per tot tipus de camins) i un 185% de la bicicleta elèctrica. Aquesta darrera és, per exemple, una de les noves ofertes que es pot trobar en zones com l’Alt Empordà.

EmpordàLovers és una de les empreses que ofereix un producte d’actiu-natura amb rutes diverses per un públic ampli. També són dels pocs que ofereixen la bicicleta elèctrica i apunten que és del que tenen més demanda actualment.

Marta Rodeja, una de les responsables d’EmpordàLovers, explica que es van crear el 2019, conscients que al centre i nord d’Europa «comenaçava a ser evident el creixement». «Enfoquem la nostra empresa en aquesta línia i això es consolida com preveiem», afegeix. En el seu cas, no creu que la pandèmia n’hagi estat la causa: considera que ja hi havia la tendència, però creu que s’ha accelerat. Des de la seva empresa ofereixen un producte per tot l’Empordà adreçat a un públic ampli i com a oci: rutes guiades, amb e-MTB o de marxa nòrdica.

Altres empreses gironines, com Vertical Emotions, ofereixen experiències vinculades a la natura i l’esport. Inclou activitats de diferents nivells, des de sortides amb raquetes de neu a cursos d’escalada en gel.

L’administració és conscient del potencial. El darrer Pla Estratègic de turisme del Consell Comarcal ja marcava aquesta realitat, una demanda tant esportiva com d’oci. El conseller de Turisme, Agustí Badosa, diu que aquest turisme «té un pes molt important sobre la comarca i l’hem de cuidar». Per això, tenen en marxa diversos projectes, com el bicitranscat. Badosa creu que tot aquest sector té un «potencial econòmic molt important» per a tot l’Alt Empordà.