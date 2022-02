Els Mossos van detenir dissabte un camioner per conduir begut per l'AP-7, a Bàscara. La policia va rebre l'avís d'un accident a l'autopista i quan hi van arribar van veure que hi havia dos vehicles articulats implicats. Un d'ells es va quedar sense combustible per una avaria mecànica i es va aturar en un punt SOS, ocupant part del primer carril. El segon camió no va ser a temps de desplaçar-se i va topar per fregament amb el retrovisor dret i la part lateral del semiremolc. Després de comprovar que tots dos conductors estaven il·lesos, els van identificar i van detectar que un presentava símptomes d'anar begut. En fer-li la prova, va donar un resultat positiu de 0,85 mg/l d'aire expirat.

Els agents el van detenir per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. L'arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. L'endemà, cap a les tres de la matinada, els Mossos van denunciar penalment un home de 37 anys per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia després de provocar un accident amb el seu turisme i encalçar un altre vehicle a l'N-II, a Capmany.