El jutjat de Figueres ha ordenat la detenció de 14 investigats pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera del novembre del 2019, segons informa Alerta Solidària. Són els encausats que havien desobeït i no van comparèixer a les citacions per declarar davant del jutge en la macrocausa que suma uns 200 investigats. Alerta Solidària ha exposat que a hores d'ara ja han arrestat dos dels investigats i convoca concentracions de suport als jutjats de Ripoll i de Puigcerdà. Entre els encausats que no havien comparegut al jutjat hi ha veïns d'Amposta, Caldes de Malavella, Campdevànol, l'Escala, Manresa, Montmelús, Navarcles, Sant Pere de Riudebitlles i Valls.