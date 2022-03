La ruta de tapes i del vi de DO Empordà de Roses recupera enguany les seves dates tradicionals de principis de primavera i, del 25 de març al 3 d'abril, presenta 77 propostes gastronòmiques i 38 ofertes de 19 cellers. L'alcalde de la localitat, Joan Planas, ha anunciat aquest dijous els detalls d'una cita que arriba a la seva sisena edició amb l'objectiu de mostrar la restauració i producció vinícola d'aquesta àrea de la Costa Brava.

Roses desvetlla les 77 tapes que es podran degustar a la sisena edició de la Ruta de les Tapes 2022 🍢



🍷 Les tapes s'acompanyaran de 38 vins, garnatxes, moscatells i escumosos dels 19 cellers @DOEmporda



📆 Del 25 de març i 3 d’abril



Planas ha recordat que la presentació de l'edició de 2020 es va produir abans del confinament per la pandèmia i es va haver de cancel·lar, per la qual cosa la de 2022 comporta «el simbolisme del retorn a la normalitat i de la recuperació de les activitats socials». El 2019 es van servir 193.750 tapes i 2021 va ser un any d'adaptació a la situació sanitària i de canvi de dates a tardor, però la previsió ara és tornar als números previs a la irrupció de la covid.