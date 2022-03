Els propietaris de l’ermita de Sant Quirze d’Olmells, de Llers, i de dues masies, mas Oliveres i mas Molar, han demanat al portal immobiliari Idealista.com que retiri l'anunci en què publicita la seva venda. En una notícia publicada ahir, informàvem sobre l'operació immobiliària feta pública per Idealista, però els propietaris han volgut deixar clar que ni l'ermita ni els masos no estan actualment a la venda, tot i que fa uns anys sí que ho havien estat. També han dit que, a sobre, la xifra de 700.000 euros que ha fet figurar el portal immobiliari en l'anunci no s'adiu en absolut amb el valor real que tenen les construccions de Llers.