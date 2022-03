Ser fugitiu i ocultar-se a la Costa Brava per evitar ser detingut per la policia és una pràctica que malauradament alguns delinqüents utilitzen. Viuen en urbanitzacions aïllades i sovint són estrangers que solen passar desapercebuts dels veïns que hi viuen habitualment, ja molts turistes també es mouen per aquestes àrees residencials.

Això és el que va fer un perillós fugitiu que després de marxar de França on havia de ser jutjat, va fugir cap a Catalunya. Va triar Roses per refugiar-se i juntament amb la seva parella vivia en una urbanització aïllada del municipi. Aquest home estava buscat per segrestar i torturar un francès durant l’any 2018 i li constava una Ordre Europea de Detenció i Lliurament emesa per un Jutjat del Tribunal del Comtat de París. I és que després de ser detingut va ingressar a presó però la data del judici es va demorar i això va obligar les autoritats a alliberar-lo.

Tenia la prohibició de sortir de França però va saltar-s’ho i és quan va traslladar-se a Roses. On vivia en una casa llogada juntament amb la seva parella.

L’home intentava passar del tot desapercebut però la Policia Nacional va rebre informació que podia estar amagat per la província de Girona. Els agents van rebre-la a través de Sirene, l’oficina d’enllaç entre els països signants de l’acord Schengen encarregada d’activar un mecanisme operatiu i de suport per compartir informació policial entre estats.

Un milió pel segrestat

El perillós delinqüent el desembre de 2018 va participar juntament amb altres individus en el segrest d’un ciutadà francès a Calvados (França), a la regió de Normandia. Els segrestadors es van fer passar per policies i després de torturar la víctima van exigir el pagament d’un milió d’euros per alliberar-la. Un dels agressors va ser assassinat l’endemà a la localitat d’Avinyó. (França)

Després dels fets, el fugitiu es va refugiar a la província de Girona i la Policia Nacional va poder acreditar que vivia a Roses. Li van fer tot de seguiments i vigilàncies per poder saber com vivia i com es movia. Una rutina que van seguir també per poder preparar el moment més adient per la seva detenció. Els agents van comprovar a més que residia a Roses sota una identitat falsa i en ser tant perillós, temien que podia anar armat. A més, els investigadors van observar que aquesta persona prenia moltes mesures de contra vigilància, cosa que va dificultar la investigació.

Van decidir arrestar-lo a Empuriabrava després d’estudiar els moviments que feia a diari el fugitiu i que estaven reduïts al mínim. Només anava al gimnàs i algun cop, se l’havia vist en un supermercat, però tot el mateix dia. Aquesta afició, la de l’esport, era l’únic moment que es deixava veure fora de casa.

L’única sortida: el gimnàs

Per aquest motiu, els agents van preparar un dispositiu que havia de consistir a detenir-lo quan anava al gimnàs. Perquè així, l’home ja es trobaria fora de casa, hauria baixat del seu cotxe i per tant, era menys perillosa, la detenció.

El dia de la detenció -l’11 de març- atès del perill que representava el fugitiu, els agents del CNP de Girona van comptar amb la col·laboració del Grup d’Operacions Especials de Seguretat (GOES) de Barcelona. Un cop detingut va ingressar al Centre Penitenciari del Puig de les Basses i en pocs dies s’espera que sigui extradit cap a França. L’home està acusat de ser presumpte autor entre altres dels delictes següents: de detenció, segrest, confinament Il·legal d’ostatge, delicte de pertinença al grup organitzat i delicte d’extorsió.