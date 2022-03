L'Ajuntament de Figueres ha obert un punt d'atenció i suport als refugiats ucraïnesos que arribin a la ciutat. El local està a la plaça de l'Església 6 i obre de dos quarts de deu del matí a les dues del migdia. De moment, el consistori ja ha atès un centenar de persones refugiades que han arribat a la capital alt-empordanesa. A través d'aquest nou punt d'atenció, l'ajuntament oferirà un acompanyament a l'hora de fer els tràmits legals per regularitzar la seva situació, com ara demanar el permís de residència, tramitar l'empadronament o sol·licitar la targeta sanitària, entre d'altres. De cara a la setmana vinent es preveu oferir reunions informatives per a grups.

A més, també s'ha creat un comitè de coordinació on hi ha les àrees de Guàrdia Urbana, Serveis Socials i Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Figueres, la Fundació Salut Empordà, Càritas, Creu Roja, el Col·legi d'Advocats i diversos membres de la comunitat ucraïnesa. L'objectiu d'aquest comitè és coordinar al màxim l'arribada de persones i les recollides de material humanitari, entre altres accions solidàries.