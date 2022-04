Un presumpte lladre ha mort atropellat a l'autopista AP-7 a Bàscara quan fugia dels Mossos d'Esquadra.

La policia seguien el vehicle on anaven els presumptes lladres després de l'avís d'un robatori a un camió l'àrea de servei de Garrigàs.

El succés s'ha produït cap a un quart de set quan els Mossos han rebut l'avís d'un camioner que alertava que havia vist com uns individus estaven robant en un camió aparcat a l'àrea de servei de Garrigàs.

Arran dels fets, s'han desplaçat a lloc i han vist com una furgoneta fugia en sentit sud per a l'AP-7 en veure'ls. Segons les primeres informacions, els lladres s'han aturat a l'altura del quilòmetre 40,5 de l'autopista en sentit Girona, han baixat, han creuat la via i en traspassar la mitjana un d'ells ha estat envestit per un camió.

Arran del succés i malgrat l'actuació dels efectius d'emergència, aquest presumpte lladre -d'uns 30 anys- ha mort.

Un altre lladre que anava amb ell hauria aconseguit escapar.