Unes planxes de paret del pati de l'escola Joaquim Cusí de Figueres han sortit volant empeses per la tramuntana, aquest divendres a última hora del matí, i han anat a parar sobre la pista i també a l'exterior del centre. Els fets han passat pocs minuts abans de les 12. Afortunament, en el moment en què el vent ha arrencat les planxes no hi havia ningú al pati i no s'han hagut de lamentar danys personals, però el fort espectec ha retronat en tota l'escola. Els tècnics municipals s'han desplaçat fins al centre per revisar els desperfectes. Aquesta no és la primera vegada que passa un incident similar amb les planxes del pati, que són de metacril·lat.

Protecció Civil activa en alerta el pla Ventcat per fort vent al Pirineu i a l'Alt Empordà El director de l'escola Joaquim Cusí i Fortunet, Xavier Costa, ha explicat que ja són quatre les vegades que la tramuntana ha fet volar les planxes laterals de la part del pati on hi ha la pista coberta. "La primera vegada va ser el 2017, quan feia molt poc que s'havia construït aquesta part del pati. Llavors, en ple confinament per la pandèmia, vaig haver de venir a l'escola perquè de nou van desprendre's unes planxes i van caure a terra. L'1 de febrer passat vam haver de tornar a avisar l'Ajuntament que havien caigut novament unes planxes. I ara ja han tornat a volar. Hem tingut sort que els nens ja havien tornat a classe i ningú no ha pres mal", ha comentat el director. Els Bombers de la Generalitat han informat que a les 11.34 hores han rebut un avís per la caiguda d'un pi al Parc Bosc de Figueres, també a causa del fort vent que bufa a la zona. L'arbre ha anat a parar sobre el bar que hi ha al pulmó verd de la ciutat i els bombers l'han retirat. En aquest cas, tampoc no hi ha hagut cap afectació personal.