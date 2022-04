Publiquen un àlbum de Tintín en 'cadaquesenc'

L'àlbum de Tintín 'L'illa Negra' apareixerà per primera vegada en 'cadaquesenc', la variant del català que es parla a Cadaqués, a més d'altres idiomes, publicat en coedició per Zephyrum Ediciones i Trilita Ediciones. Segons han informat totes dues editorials en un comunicat, aquestes traduccions «aporten gran riquesa cultural» i «constitueixen una eina molt útil per a l'aprenentatge i la immersió en diferents llengües i modalitats lingüístiques». Les traduccions, afegeixen, «són genuïnes, alhora que modernes, i respecten els modismes i les frases de cada varietat».

A més de les traduccions a aquestes llengües i variants dialectals, les editorials han llançat la 'Tintinteca', una fonoteca de Tintín en la qual es poden escoltar algunes pàgines gravades en cada llengua i varietat lingüística. 'Les Aventures de Tintín", creades pel dibuixant belga Hergé, és una de les col·leccions de còmic més traduïdes, perquè està editada en 126 idiomes. 'L'Illa Negra' és el setè àlbum de 'Les Aventures de Tintín' i va aparèixer per primera vegada entre 1937 i 1938 en blanc i negre en el setmanari infantil 'Le Petit Vingtième'. Posteriorment, es van publicar en format àlbum i en versió acolorida el 1943 i el 1966, una edició que va ser totalment redibuixada i que és la utilitzada per a les traduccions publicades ara sota el segell ZephyrumTrilita. Anteriorment, aquestes editorials ja van publicar les traduccions de 'Les joies de la Castafiore', 'Objectiu la lluna' i 'Aterratge en la lluna'. La traducció al 'cadaquesenc' ha estat obra de Gerard Duran, Margarida Figueras i Lluís Gispert.