Figueres ha rebut la distinció de "Ciutat amiga dels Animals", que atorga el ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. És un reconeixement als ajuntaments que realitzen un esforç per millorar les pràctiques en matèria de protecció animal i de convivència responsable als municipis. Té com a finalitat reconèixer la implicació dels ajuntaments en la millora de la convivència amb els animals i de les mesures de protecció animal.

El guardó suposa una promoció nacional i internacional dels municipis amb esdeveniments relacionats amb la protecció i el benestar animal. Des de l'Ajuntament han descat que "s'han reconegut accions que s'han dut a terme a la ciutat com la protecció i la cura de les colònies felines, la creació de la Casa dels Animals, la creació de la taula de benestar animal, la campanya d'adopcions, la campanya Figuers ciutat amiga dels animals, els parcs canins i fonts dobles amb abeuredors per gossos, el pinso anticonceptiu per a coloms... "

La regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla, ha explicat que "aquest és un reconeixement a la feina que estem fent per a la protecció dels animals a la nostra ciutat, amb accions concretes per al benestar animal".

Hi ha tres categories: Premi al millor Programa d'integració, convivència i tinença responsable (Ajuntament de Logronyo); Premi al millor Programa Municipal de Gestió Ètica de Colònies Felines (Ajuntament de Còrdova i Albarracín) i Ciutat Amiga dels Animals (Figueres) .