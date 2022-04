L’agència espacial nord-americana NASA ha tornat a escollir una imatge del figuerenc Juan Carlos Casado com a APOD, imatge mundial del dia. Es tracta d’una captura de la constel·lació d’Orió presa des del terme d’Albanyà amb un arbre en primer terme. Aquesta és la 57a ocasió que l’entitat escull un treball de l’astrofotògraf d’origen basc com a més destacada de la jornada. És l’expert amb més APOD de l’estat espanyol i està entre els cinc primers del món. Juan Carlos Casado té un extens currículum com a astrofotògraf i divulgador científic de temes relacionats amb l’astronomia. És el coordinador del portal tierrayestrellas.com i presideix l’Observatori Astronòmic d’Albanyà, des de molt a prop del qual va capturar aquesta imatge reconeguda per la NASA.