La Junta Rectora del Parc Natural del Cap de Creus ha aprovat subscriure’s al manifest de l’Associació Stop macro parc eòlic marí projectat al Golf de Roses. El document denuncia els impactes mediambientals que provocarà el projectes i les infraestructures associades i reclama que s’aturi. El mateix escrit demana un nou model de transició energètica descentralitzat i distribuït, un model «realment sostenible». La junta hi ha donat suport a petició de l’entitat i després que la del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter l’aprovés per unanimitat. «Creiem que l’objectiu de les Juntes Rectores dels parcs naturals és vetllar per la conservació i protecció del seu territori i els voltants, i no aprovar donar suport al manifest de l’associació seria anar en contra d’aquests objectius», diuen des de l’entitat. L’associació ha fet arribar la mateixa petició al Parc dels Aiguamolls però no han obtingut resposta.