Els actes culturals també formen part del programa de les fires i festes de la Santa Creu de Figueres. Al llarg d’aquests dies, els visitants i ciutadans tenen la possibilitat de veure per exemple diferents exposicions de diferents disciplines.

Una de les mostres destacades és la que acollirà el Museu de l’Empordà fins al pròxim 9 d’octubre. Porta per títol «Made in Figueres. La ciutat de la locomoció» i es podrà visitar de dimarts a dissabte de 10 del matí a 7 de la tarda, els diumenges i festius de 10 del matí a 2 de la tarda mentre que els dilluns està tancat. La sala d’exposicions de l’Escorxador funcionarà de dilluns a dissabte de 2/4 de 10 del matí a 2 de la tarda i de 2/4 de 3 de la tarda a les 6 mentre que els diumenges i festius l’horari és de 10 del matí a 3 de la tarda.

La mostra està comissariada per Josep Algans, Manel Gràvalos i Francesc Guillamet i es presenta com un «viatge per la singular història de la industrialització de Figueres, tot parlant del context històric, el territori, les fàbriques, els fabricants, les màquines o l’art». Segons els organitzadors, Figueres no ha estat «mai una ciutat industrial. Tanmateix, en l’època de la industrialització va créixer al ritme de les ciutats catalanes capdavanteres, mantenint el seu lloc dins el rànquing de les principals poblacions del país amb un seguit d’iniciatives que combinaven una important acumulació de capital i mà d’obra, i unes bones dosis d’innovació tecnològica».

Precisament, aquesta singularitat local queda, segons els organitzadors, demostrada «en les fàbriques de bicis i, sobretot, de motos. Poques ciutats comptaven amb quatre marques pròpies com Rieju, Gimson, Ruter i M.A.F., que demostraven que, com anunciava la publicitat de l’escúter Gimson Electro, el primer fabricant a l’Estat, sense fum ni soroll la ciutat avançava a tota màquina».

D’altra banda, una altra de les exposicions que es poden veure durant les fires està situada al centre cívic Joaquim Xirau i té com a títol «Aigua» de Mans Unides. El propòsit de la mostra és sensibilitzar sobre la manca d’aigua a tot el planeta i la importància de no fer un malbaratament, cuidar-la i també compartir-la. Segons els promotors de la mostra hi ha dades que actualment ens posen en alarma de la situació. «L’aigua és essencial per a la vida: sense aigua no hi ha vida. L’accés a l’aigua condiciona completament la nostra vida. Però, segons dades de l’ONU, 2.100 milions de persones no tenen l’accés a l’aigua potable a la llar gestionada de forma segura, i dels quals, 1.800 milions n’estan utilitzant de contaminada». Per aquest motiu, l’exposició busca sensibilitzar als visitants posant sobre la taula la manca d’aigua.

La mostra obrirà les portes el 29 d’abril i es podrà visitar a les sales del centre cívic de dilluns a divendres amb el següent horari: de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 6 de la tarda a les 8 del vespre. La resta d’activitats i actes culturals es pot consultar en el programa oficial de les fires i festes de la Santa Creu.