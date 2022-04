Amb l’homenatge presencial als figuerencs i figuerenques que enguany compleixen noranta anys, Figueres dona el tret de sortida, aquest dijous al matí, a les Fires i Festes de la Santa Creu. No és una edició qualsevol aquesta, és la de la recuperació de tots els actes festius i lúdics a peu de carrer, actes que la pandèmia va obligar a anul·lar o enllaunar els dos darrers anys. Se n’han previst un centenar compactats en sis dies, del 28 d’abril al 3 de maig, i hi prenen part una seixantena d’entitats locals. La imatge que els aglutina és la creada per l’artista i galerista figuerenca Lola Ventós, un cartell ple de color, vital, evocador i «que atrapa».

L’alcaldessa Agnès Lladó i la regidora de Festes Ester Marcos van incidir, durant la presentació, en el fet que aquestes Fires són «molt femenines, fetes amb mirada de dona». Així no només ha estat una dona l’autora del cartell, sinó que el pòrtic, és a dir, el pregó, l’obren divendres atletes dones, representants de diferents esports d’ahir i d’avui «per posar en valor la trajectòria de l’esport femení». Es tracta de l’atleta olímpica Imma Clopés; la jugadora i entrenadora de bàsquet Anna Junyer; la tenista Eva Fernández; la jugadora del Tenis Taula Tramuntana, Jana Riera; i l’atleta del CA Figueres, Jana Brusés. Previ aquest tret de sortida, els gegants i capgrossos tornaran a recórrer el curt tram des de la plaça de l’Escorxador fins a la plaça de l’Ajuntament on representaran el ball tradicional sota la mirada emocionada del públic assistent. Aquest mateix divendres al vespre també obre les portes El Rampell, la versió renovada de l’Embarraca’t, ara més proper al centre, al parc de les Aigües on s’instal·len dos espais diferenciats: un per l’escenari on es faran les actuacions musicals programades –Ginestà, Roba Estesa, Pira’t Sound System, Els Perduts de Sant Esteve de les Roures, El Pony Pisador, Lildami, Santa Salut, Marcel i Júlia i Miquel del Roig– i un altre per les entitats i les activitats paral·leles. La voluntat de l’Ajuntament i les entitats joves, que han col·laborat activament, «és que aquest espai recuperi el caràcter familiar i que tothom hi tingui cabuda».

Un dels moments àlgids, si el temps acompanya, arriba diumenge amb les Fires de l’1 de maig, les organitzades pel Casino Menestral Figuerenc. Com a regal de retorn, l’entitat impulsa una nova fira, la dedicada a les petites editorials que s’ubica a la plaça del Gra. No és l’única cita, ja que el dimarts 3 de maig té lloc una de les fires més esperades, la del llibre vell, aquest any sense les restriccions de l’edició passada.

Les Fires i Festes, però, es viuen al carrer. Així el programa inclou tota mena de propostes com el parc d’atraccions al Firal, que arrenca aquest dijous i fins al 8 de maig; espectacles infantils; exhibicions de ball i de música; teatre familiar; rutes culturals i enogatronòmiques; concursos; gimcana familiar i esport. No faltarà tampoc diverses exposicions, entre les quals destaca Made in Figueres al Museu de l’Empordà.

Recórrer la ciutat: De rutes dalinianes a gimcana familiar

Les Fires són un bon moment per recórrer conèixer racons, potser inexplorats, o aprendre coses noves de Figueres. Amb aquesta voluntat, Turisme proposa dues rutes al voltant de la figura de Dalí: la ruta Dalí teatralitzada Vadoret i el seu osset, dissabte a les 11 del matí, amb sortida al Museu del Joguet i la ruta Dalí per espais singulars vinculats al mestre, també dissabte a les 6 de la tarda. La més moguda és la gimcana familiar on els participants han de superar proves. Es fa dissabte, a les 4, comença a la plaça de l’Ajuntament i s’acaba al parc de les Aigües.